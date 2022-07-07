"Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком

Недавно российскую певицу Аллу Пугачеву заметили на пляже в Юрмале. Она шла с двумя младшими детьми Лизой и Гарри и няней. Поклонники сделали вывод о том, что Примадонна улетела из Израиля без мужа, Максима Галкина. Выходит, что она его там бросила.
Однако на днях появилась новая версия того, почему Пугачева могла покинуть Израиль. Появились слухи о том, что Примадонна якобы прилетела в Латвию поддержать свою давнюю подругу Лайму Вайкуле, которая борется с раком. По данным СМИ, у певицы якобы случился рецидив.
Напомним, о том, что у 68-летней Лаймы Вайкуле якобы диагностировали повторно рак, заговорили в конце мая. У исполнительницы хитов "Вернисаж", "Скрипач на крыше" и "Я вышла на Пикадилли" якобы нашли рак груди еще в 90-х. С тех пор певица была в ремиссии. Лайма Вайкуле говорила, что медики не давали гарантий на выздоровление. Однако она отрицала, что у нее именно рак груди.
По слухам, Вайкуле летала в США проходить химиотерапию. Весной появилась информация о том, что жизнь артистки якобы на волоске. Однако Кристина Обосян назвала тогда все слухами и заявила, что с Вайкуле все хорошо.
Накануне СМИ снова заговорили о том, что Вайкуле вернулась в Латвию, и ее состояние якобы совсем тяжелое. По данным источника, Алла Пугачева приехала именно к подруге.
Она снимает виллу «Марта», которая находится по соседству с домом больной подруги, пишет сайт "7 Дней". По слухам, Максим Галкин тоже прилетел к Алле Пугачевой. По данным издания, жилье обходится звездам в 100 тысяч евро в месяц.