Смена Аллегровой и Ротару: 73-летний Николаев назвал преемников эстрадных звезд

Но главным гостем финального концерта стал легендарный ведущий программы "Утренняя звезда", из которой вышли многие сегодняшние звезды, Юрий Николаев.
"Вовсе не обязательно, что все сегодняшние ученики академии станут преемниками сегодняшних звезд, – говорит он. – Хотя я этого и не исключаю. В любом случае, всем им точно понадобятся умение держаться на сцене, быть не зажатыми, много трудиться и, конечно, уметь хорошо двигаться и петь". Он прав, ведь Ирине Аллегровой – 70, Софии Ротару скоро 75. Они – глубокие пенсионерки, надо думать о достойной смене.
73-летний телеведущий, подчеркнул, что очень благодарен своим друзьям, которые помогают развиваться юным талантам (а побывали на интенсиве Анита Цой, Александр Маршал, Брендон Стоун, Марк Тишман), и преподавателям академии. Но особенно благодарен родителям, которые вкладывают столько сил в воспитание детей.
Концерт завершился любимой всеми песней "Когда ты станешь большим" в исполнении Дениса Клявера, слова которой объединили весь зал, потому что каждому родителю хочется верить, что их сын или дочь "откроют все двери, и не побоятся что-то менять".