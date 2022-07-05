Семья Пугачевой и Галкина треснула как корыто: в Россию возвращаются не все

Алла Пугачева и Максим Галкин все-таки расстаются?

После начала спецоперации на Украине звездное семейство в полном составе улетело за границу. Чета обосновалась в Израиле, откуда Максим Галкин поливает грязью кормившую его страну, а Алла Пугачева тем временем, как она сама рассказала, занята лечением и отдыхом.

Из-за скандальных выходок комика многие ставили крест на его карьере, однако он нашел выход для заработка средств в критических условиях. Теперь юморист важничает перед зарубежной публикой и уже по традиции пускает со сцены обидные шуточки о России и некогда дорогих коллегах по творческому цеху. Судя по всему, муж Примадонны не планирует закругляться с интригами, ведь в его расписании выступлений периодически появляются новые географические точки.

Однако поговаривают, что комик взял небольшую паузу и вместе с женой и детьми уехал в Юрмалу. По крайней мере, похожее семейство недавно заметили на одном из местных пляжей. Теперь народ гадает, какой будет следующая остановка Максима Галкина и Аллы Пугачевой, или же голубки решат с концами остаться в Латвии.

Журналист Георгий Иващенко, ссылаясь на свои источники, заверил, что звездная компания прибудет в Россию, но уже не в прежнем составе. Якобы на родину отправится одна Примадонна с детьми, а ее скандальный избранник супруг останется существовать на чужой земле в отрыве от близких. Можно сказать, популярная семья треснула как корыто. Если все действительно так плохо, наследникам пары можно только посочувствовать.

"Половина семьи будет существовать в России, а половина — за границей. Пугачева раз в неделю будет летать к Максиму. Они будут встречаться на нейтральной территории", – выдал суровую информацию журналист.