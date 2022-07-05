Транжирят деньги россиян: Пугачева и Галкин сбежали из Израиля

Алла Пугачева и Максим Галкин арендовали в Латвии роскошный дворец.

После начала специальной военной операции России на Украине популярный отечественный юморист Максим Галкин позволил себе нелицепрятные высказывания в адрес нашей страны, армии и решений руководства. Его супруга, Народная артистка СССР Алла Пугачева оказалось куда умнее и не стала комментировать политические события. Так или иначе, звездная пара спешно собрала чемоданы и вместе с детьми переехала в Израиль.

Примадонна российской эстрады приживает за рубежом уже несколько месяцев. Ее муж продолжает выступать и шутить на политические темы, только теперь уже для другой публики. Сегодня звездная семейка активно транжирит деньги, которые все это время зарабатывала на простых россиянах.

Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин решили сбежать из Израиля и провести лето в Латвии. По слухам, певица летела в прибалтийскую республику через Россию. В Юрмале она арендовала один из самых дорогих и роскошных особняков. Дворец "Марта" обходится звездам эстрады в сто тысяч евро в месяц.

Интерьер и экстерьер загородной недвижимости просто впечатляют. Дом возведен еще в начале XX века. Позже он был полностью перестроен и теперь сочетает в себе сразу несколько стилей. Внутреннее богатое убранство, лепнина и золото поддерживают атмосферу роскоши и подчеркивают статус проживающих гостей.

За честно заработанные на россиянах деньги Алла Пугачева и Максим Галкин позволили себе целый комплекс для летнего отдыха. Особняк закрыт от посторонних глаз забором, а на его территории расположен домик охраны.

Кроме того, гости могут пользоваться огромным бассейном, спа-комплексом и теннисным кортом. Все постройки выполнены из дорогих натуральных материалов.