"Нельзя снимать": Полившей грязью родину Боярской перекрыли кислород

Спецоперация на Украине устроила настоящий переполох в мире отечественного шоу-бизнеса: одни звезды открестились от России и уехали за границу, а другие остались на родине и поддерживают ее в непростое время. Елизавета Боярская оказалась в списке тех, кто не рванул на чужбину, однако к ее позиции у кого-то появились вопросы.
На днях политолог Александр Пименов заявил о существовании некоего "черного списка", в который, якобы, попадают те, кто выступает против спецоперации на Украине. Судя по всему, в их отношении применяются санкции, которые перекрывают им кислород. Так вот, по его словам, в этом перечне есть дочь Михаила Боярского, можно сказать, полившая грязью родину, не поддержав решение российской власти.
"Больно. Страшно. Немыслимо", – прокомментировала происходящую ситуацию ситуацию Елизавета Боярская в своем микроблоге.
Позже гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров заявил, что не слышал о существовании "черного списка" актеров: мол, он, будучи режиссером, сам решает, кого ему приглашать в картины, а кого – нет, независимо от позиции на тот или иной счет.
"Мне никто не говорил, что кого-то нельзя снимать из-за высказываний. Они высказываются, по их поводу тоже высказываются", – приводит слова Карена Шахназарова ОСН.