Годами живут с абьюзерами: севшая в лужу с мужиками Бородина решила научить дочерей жизни

У Ксении Бородиной за плечами два брака, а неофициальных романов было гораздо больше, поэтому телеведущей есть чему поучить своих дочерей. Несмотря на то, что со всеми мужиками Бородина фактически села в лужу, плохой опыт это тоже опыт. Поэтому опытная мать решила с детства приучать девочек строить отношения с мужчинами. Напомним, Ксения Бородина одна воспитывает двоих дочерей Марусю и Теону.
Звездная мать решила рассказать девочкам, сколько по времени нужно встречаться с мужчиной перед тем как вступить в официальный брак.
"Вся эта эйфория в начале имеет свойство заканчиваться, и порой истинное лицо человека можно узнать только спустя годы", – сетует Бородина.
Ведущая уверена, что жениться после трех и даже пяти лет общения очень даже неплохо. Ведущая шоу "Дом-2" считает, что в современном обществе женщин торопят выходить замуж. Мол, потом ты будешь никому не нужна. Однако это не так, считает Ксения.
Звезда отметила, что многие живут годами с абьюзерами и тиранами, не решаясь уйти, чем еще больше разрушают свою жизнь.
Напомним, первым мужем Ксении Бородиной был Юрий Будагов. С ним звезда прожила три года. Второй брак ведущая заключила с Курбаном Омаровым, которому прощала измену и обиды, но все же развелась. От обоих мужчин у Бородиной есть по дочери.