Потрясенной изменами и издевательствами Бородиной потребовалась помощь специалиста

Героинями программы "Перезагрузка" являются женщины, которые получают возможность изменить себя и свою жизнь. Справиться с семейными проблемами им помогают психологи.
Бородина призналась, что работа далась ей нелегко. За годы на должности ведущей знаменитость услышала множество ужасающих историй героинь об изменах, предательстве и унижении со стороны мужчин.
Ксения не может не принимать все это близко к сердцу. Боль и разочарование женщина напоминает Бородиной о собственном болезненном опыте, с которым ей пришлось столкнуться.
Ведущей потребовалась помощь специалиста, который помогает ей справиться с ментальными проблемами и прийти в себя. "Невозможно абстрагироваться, когда женщина рассказывает, как ее по всей квартире гоняли и избивали. Естественно, ты пропускаешь через себя ее боль. А это не проходит без последствий", — цитирует Бородину издание "7Дней".
Напомним, ранее Ксения Бородина раскритиковала людей, которые оправдывают измены в отношениях. Тех, кто покрывает предательство, звезда нарекла соучастниками преступления.