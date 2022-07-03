"Космический ценник": Вскрылись баснословные гонорары сбежавшей из России Пугачевой

Алла Пугачева давно уже не выступает на сцене. Раньше Алла Борисовна не раз объявляла о прощальном концерте, а потом возвращалась вновь на сцену на радость поклонников. Однако, по всей видимости, сейчас уже иллюзий питать не стоит. Возраст все-таки дает свое. Более того, у звезды сейчас есть дела поважнее. Так, Примадонна растит наследников, которым старается уделать все свое свободное время.
О том, почему у Пугачевой нет необходимости работать в поте лица, рассказал Сергей Лавров. По словам продюсера, Алла Борисовна знает, что не останется на мели. Так, вернувшись в Россию, она будет нарасхват – любой телеканал будет готов заплатить ей столько денег, сколько она попросит за интервью. "Она – великая певица, этим все сказано", – заявил он.
Также Лавров раскрыл баснословные гонорары, которые платили Пугачевой за концерты. По его словам, Примадонна запрашивала такую огромную сумму, что по итогу ее перестали приглашать прокатчики. "Космический ценник", – заявляет Сергей, рассказывая, что Алла Борисовна требовала за выступление триста пятьдесят тысяч евро. Кроме того, он отметил, что певица никогда не стеснялась выдвигать требования, и под нее подстраивались.
Напомним, несколько месяцев Алла Пугачева и Максим Галкин сбежали из России в Израиль. Это вызвало негодование многих россиян. Так, некоторые даже потребовали бойкотировать артистов.