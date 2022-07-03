Сын Пьехи перенес операцию после истории с жестоким избиением

Бывшая возлюбленная Стаса Пьехи обнародовала в Сети пост, который вызвал у многих тревогу. Наталия Горчакова разместила фото из детской больницы с сообщением о госпитализации.
Выяснилось, что сыну знаменитого певца потребовалась операция. Наталия не стала раскрывать подробности произошедшего. "Госпитализирован и прооперирован", — написала она, намекая на наследника.
Светские обозреватели взяли комментарий у блондинки касательно случившегося. Наталия подтвердила, что речь идет о Петре. "С ним все хорошо. Больше я ничего не могу сказать, сейчас нет времени и сил. Постараюсь завтра рассказать подробности, следите за соцсетями", — цитируют экс-избранницу Пьехи журналисты.
На данный момент неизвестно, почему ребенку потребовалось хирургическое вмешательство. Стоит отметить, что в прошлом году мальчик получил серьезные травмы и был избит из-за конфликта. У Петра диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
После этого ребенку пришлось проходить обследование и работать с психологом. Неравнодушные поклонники Пьехи пожелали, чтобы Петр восстановится после операции как можно скорее.