Сдавший Егор Крид угодил в больницу: Весь обвешанный проводами

Егор Крид в очередной раз дал повод говорить о себе. Артист сообщил в социальных сетях, что попал в больницу. Он также опубликовал снимок, сделанное в палате.
Молодой певец попросил фанатов не беспокоиться о нем. "Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… Это моя хата на выходные. Я, весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами и так далее. Начался день рано, в 6:00 утра. Не спал, после, в течение дня, вырубался между приемами. Сегодня было все, даже сеанс гипноза", — написал он.
Крид посетовал на то, что ему скучно одному в четырех белых стенах. Он отметил, что в его распоряжении есть кнопка вызова медсестры. "Общее состояние — пойдет. Я взял с собой макбук и подумал, может, стрим запустить? Стрим с подарками проведу в понедельник. В общем на связи, хотел просто поделиться, чтобы вы меня не теряли", — добавил он.
Поклонники пожелали кумиру скорейшего восстановления. "Егор, поскорее вставай на ноги", "Будь здоров, мужчина. Ждем новых хитов", "Это необходимая передышка. Набирайся сил, дорогой", "Правильно делаешь, что следишь за здоровьем", — написали комментаторы.