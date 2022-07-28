Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой

Ариадна Волочкова – единственная дочь балерины Анастасии Волочковой – 23 сентября отметит 17-летие. Самая известная танцовщица страны рассказала "Дни.ру" о судьбе и взглядах наследницы.

"Это совершенно удивительный человек, Ариша очень талантливая. Есть такие дети, которые развиты не по годам. Она, как и я, тоже занимается благотворительностью", – радуется Волочкова

По словам балерины, дочь в этом году планирует поступать в Сорбону, хочет быть переводчиком, потому что владеет иностранными языками. "Она в совершенстве знает английский и французский, пишет стихи на трех языках и даже планирует выпустить собственный поэтический сборник", – гордится Анастасия Волочкова.

А вот от протекции знаменитой матери и любой ее помощи в карьере Ариадна принципиально отказалась. "Она умоляет не помогать ей – хочет всего в жизни добиться сама, – пояснила Волочкова. – Дочь знает, что способна достичь всего талантом, без блата как и я сама в свое время".

Но каково это – быть дочерью самой обсуждаемой балерины страны?! "Ариша никогда меня не осуждает, а, наоборот, гордится, – заверила Волочкова. – Потому что я всегда старалась сделать так, чтобы Ариша понимала: все, что я зарабатываю и делаю – это не то, что на плечи валится. Я дождалась, когда ей исполнится 4 года, и отвезла в дом малютки в Сочи просто для того, чтобы показать, как живут другие дети".