"Выходит замуж": Сбежавшая в Европу с Земфирой Литвинова похвасталась свадебным платьем

После начала спецоперации на Украине эффектная блондинка сбежала за границу. Актриса обосновалась во Франции, где уже долгое время живет ее любимая дочь. И, как судачит народ, Рената Литвинова прихватила с собой близкую подругу Земфиру, с которой ей уже давно приписывают совсем не дружеские отношения.
Томная звезда театра и кино не окрестилась от поклонников и, находясь на чужбине, радует их новыми фотографиями. Как правило, артистка показывает эффектные образы, в которых щеголяет по Парижу. Но один из последних опубликованных ею снимков вызвал у поклонников массу вопросов! В своем микроблоге любимица миллионов похвасталась шикарным платьем, расшитым стразами.
Рената Литвинова сразу расставила все точки: предмет гардероба – свадебный, при этом о чем-то похожем она мечтала всю жизнь. Конечно, на себя эффектная блондинка его не примерила, но ее грезы все же сбылись, ведь она увидела его воочию! Фанаты в комментариях принялись гадать, к чему бы это артистка вдруг решила показать образ для невесты.
"Неужели Рената Муратовна выходит замуж? Платье для Ульяны (дочери Литвиновой – Прим. ред.)?, – написали свои догадки пользователи.
Кто-то, к слову, даже решился дать актрисе дельный совет – приобрести подвенечный атрибут и сыграть в нем свадьбу с Земфирой.