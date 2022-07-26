"Тоже розовая?": подробности личной жизни 21-летней дочери Литвиновой

Ульяне Добровской – единственной дочери актрисы Ренаты Литвиновой – исполнился 21 год. Поклонники главной "богини" российского кино обсуждают ориентацию ее наследницы.

Про отношения Ренаты Литвиновой с певицей Земфирой хорошо известно всей киношной и музыкальной тусовке. Земфира пишет музыку для спектаклей и фильмов Ренаты, а та, в свою очередь, режиссирует клипы и концерты сердечной подруги. Даже в Париж после начала специальной операции России на Украины товарки уехали вместе.

Теперь всем интересно, будет ли дочка 55-летней Литвиновой брать со знаменитой матери пример – найдет ли себе подругу жизни, которая станет таким же кумиром и абсолютом, как Рената и Земфира друг для друга.

По крайней мере, парня рядом с Ульяной никто никогда не видел. "Тоже розовая?", "От осинки не родятся апельсинки", – пишут озабоченные люди в комментариях к посту Ренаты о дне рождения дочери.

Но не исключено, что наследница Литвиновой пока просто еще не определилась с пристрастиями. Она много учится – освоила французский и английский языки, начала учить испанский и фламандский. Унаследовала артистичность матери, снялась в нескольких фильмах. А только что выпустила и дебютную линию одежды. Поэтому "розовая" она или обычная – пока понять трудно. Время покажет.