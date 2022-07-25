"Обидно!": Хитрая Бородина смачно плюнула в променявшего дочь на баб Омарова

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей, правда, в одиночку, ведь с мужчинами в жизни ей пока не везет. Все свободное время она посвящает Марусе и Теоне, а вот их отцов на горизонте можно увидеть редко.



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