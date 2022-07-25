"Обидно!": Хитрая Бородина смачно плюнула в променявшего дочь на баб Омарова

Накануне звезда "Дома-2" опубликовала в своем микроблоге пост, который вызвал у поклонников бурю обсуждений. Ксения Бородина вдруг решила поразмышлять о роли папы в воспитании дочерей.
По ее мнению, именно от главы семейства зависит то, какая жизнь в будущем ждет наследницу: если в детстве отец ею восхищается, дает понять, что она – настоящая принцесса, то и, будучи взрослой, дочь потребует от окружающих соответствующего отношения к себе. Теледива без застенчивости призналась, что на ее плечи легла важная миссия – давать своим детям любовь за двоих родителей.
Мысли на этот счет звезда телестройки сопроводила снимком своей младшей дочери Теоны, из-за чего поклонники тут же разглядели в публикации подтекст. Среди комментаторов нашлись те, кто предположил, что известная телеведущая решила таким хитрым образом смачно плюнуть в бывшего мужа Курбана Омарова, который, кажется, занят вещами поважнее воспитания наследницы.
Бизнесмен, к слову, в последнее время то и дело показывает свое времяпрепровождение в компании девушек. Неудивительно, что у некоторых фанаток теледивы сложилось впечатление, будто он променял Теону на жгучих красоток, которыми его микроблог буквально кишит.
"Без обид но этому отцу глубоко наплевать, ему не до Теоны... Ему только баб подавай. И своего сына продвигать... Все только для него, и всегда они вместе, а тут даже обидно", – разразилась гневной речью одна из поклонниц Ксении Бородиной.