Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой
Не находит себе места: Несчастный Шепелев взвыл из-за потери ребенка
"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось
партнеры
Четверг
14 июля
Лента новостей
15:39
"Могла петь под фонограмму": известный музыкант выложил всю правду о надменной Долиной
15:34
Когда успела? Собчак сняли на видео со вторым ребенком на отдыхе
15:19
Анатолий Ярмоленко из "Сябров" похвастался нереальным красавцем-внуком
14:51
Никому не нужна: Открестившаяся от России Ротару оказалась на обочине жизни
14:12
Опальный Галкин выдал местонахождение сбежавшей из России Орбакайте
14:11
Испугался сирен: В Тюмени водитель устроил ДТП и скрылся
14:03
Жительница Подмосковья зарезала сожителя
13:44
"Отрезать, как аппендицит": оплодотворивший двух женщин за раз Панин отказался от случайного ребенка
13:32
Стала известна погода в Москве на выходных
13:12
"Расстались не на доброй ноте": внезапный разрыв Варнавы со смазливым актером ошеломил россиян
12:47
"Сибирский лофт": иркутский гастробар с аутентичным меню и многофункциональной площадкой
12:37
Опасный сюрприз: Дерево рухнуло в окно одного из московских домов
12:12
Отговаривал от свадьбы с Пугачевой, приютил на своей израильской вилле: что известно о брате Галкина
12:04
"Снимаешь кольцо с жены": Газманов бросил потратившую на него 15 лет жизни супругу
11:57
Сексуальная разнузданность: холостой 41-летний сын Газманов удовлетворяет себя под видео для взрослых
11:29
Не осталось живого места: Разъяренные украинцы растерзали беременную жену Петросяна
11:28
Ни себе ни людям: сколько стоит пыльное жилье российских артистов в Латвии
11:17
Появились сведения о разблокировке TikTok в России
10:36
"Дети": Горячее примирение Губерниева и Бузовой привело к неожиданным последствиям
10:22
"Незрячий ребенок – большая трагедия": слепая Гурцкая рассказала о беде в семье
09:38
"Кто мне мешает?": Жестко подсевший на наркотики Панин решил стать женщиной
09:35
Парковаться возле частого дома нельзя? Ответ юриста
09:23
Элитным квартирам не хватает арендаторов
09:14
"Очень болеет": подруга о состоянии похоронившей Тихановича певицы Поплавской
08:56
"Новый роман": сделано сенсационное заявление о внебрачном ребенке пойманного на измене Агутина
08:53
"В сумасшедшем доме": Сплющенная Бородина загремела в больницу из-за серьезных проблем с головой
08:28
Королевы больше нет: известная российская певица прилюдно побила Мадонну
06:21
Связь с Биланом, упреки в романе с женатым и скандальный развод: личная жизнь скрытной Пелагеи
04:11
Спрос на апартаменты упал на 11%
02:06
Коленька Басков, серийный убийца и другие экземпляры: как я искала любовь на сайте знакомств и что из этого вышло
00:22
Летние Кузьминки: народные приметы и традиции 14 июля
22:16
"Готовимся": счастливая 51-летняя Сенчукова выдала семейную тайну
21:53
Героическая женщина: Собчак сбежала из России после унижения со стороны Богомолова
21:24
В Кемерове загорелся перевозивший пассажиров автобус
21:03
"Кот в мешке": как россиянам приобрести машину из Европы
20:52
В Нижегородской области при ДТП со снегоуборочной техникой погиб человек
20:49
"5-7 лет тюрьмы": предателю Галкину придется ответить по всей строгости закона
20:12
В центре Москвы строители напали на жильцов квартиры
19:55
"Все очень деликатно": всплыли подробности 15-секундного контакта Асмус с Козловским
19:50
В какую недвижимость стоит вкладывать деньги в 2022 году: совет начинающему инвестору от эксперта
19:32
Байден опозорился в ходе визита в Израиль – видео
19:21
Двое жителей Серпухова похитили из машины имущество почти на 300 тысяч рублей
19:00
Предмет санкций: США намерены усилить давление на Россию
18:20
"Жизнь скучная, дел нет": уставший от слухов Тюльпанов нашел объяснение грязным сплетням
18:03
"Перед лицом угрозы": во Франции признали энергетическую зависимость Европы от России
17:22
"Слишком много себе позволяет": плюнувшему в Россию Панину указали его место
16:42
"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой
16:07
Как выбрать автомобиль мечты: совет эксперта
15:44
Песенка спета: раздавленный диагнозом 54-летний Пресняков прощается с фанатами
15:41
В Подмосковье мигранты насмерть забили заступившегося за девушку мужчину
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появились сведения о разблокировке TikTok в России
Стала известна погода в Москве на выходных
"Снимаешь кольцо с жены": Газманов бросил потратившую на него 15 лет жизни супругу
Сексуальная разнузданность: холостой 41-летний сын Газманов удовлетворяет себя под видео для взрослых
"Сибирский лофт": иркутский гастробар с аутентичным меню и многофункциональной площадкой
Опасный сюрприз: Дерево рухнуло в окно одного из московских домов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Никому не нужна: Открестившаяся от России Ротару оказалась на обочине жизни

Никому не нужна: Открестившаяся от России Ротару оказалась на обочине жизни

Знаменитая певица София Ротару, несмотря на украинское происхождение, годами была любимицей миллионов россиян.
прочитано 313 раз

Артистка разъезжала по гастролям, собирала концерты, выступала на главных мероприятиях и даже жила в нашей стране. И каково же было удивление публики, когда София Ротару раскритиковала спецоперацию в Незалежной и открестилась от кормившей ее России.

ПО ТЕМЕ

Смена Аллегровой и Ротару: 73-летний Николаев назвал преемников эстрадных звезд

 София Ротару

София Ротару певица, актриса

С тех пор жители нашей страны ополчились на артистку, да и украинцам она оказалась не очень-то нужна. Вместо ожидаемого приема с распростертыми объятиями ее освистали – из-за недостаточно активного протеста. Поддержка Незалежной стоила ей потерей широкой аудиторией, а еще беззаботной, как прежде, жизни в России, которая стала для нее домом. Кажется, что исполнительница хита "Хуторянка" оказалась на обочине жизни!

Теперь София Ротару никому не нужна: ни россиянам, ни украинцам. Более того, от нее стали отворачиваться и некогда близкие люди. К примеру, в комментарии ее бывшего директора Ольги Коняхиной по поводу сложившейся вокруг звезды ситуации явно читается: так ей и надо. Экс-помощница заявила, что от нее ждать поддержки певицы явно не стоит.

"Эффект бумеранга никто не отменял", — заявила Ольга Коняхина.

Хотя реакция бывшего директора вполне объяснима. С подачи певицы она была осуждена за мошенничество, причем Софию Ротару даже не остановил тот факт, что они были не просто коллегами, а настоящими подругами.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2022, 14:51 Источник: Абзац ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Героя Украины Софию Ротару привлекли в новогоднюю ночь в Москве

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Новый роман": сделано сенсационное заявление о внебрачном ребенке пойманного на измене Агутина

Терпению Варум конец?

Шоу-бизнес

Связь с Биланом, упреки в романе с женатым и скандальный развод: личная жизнь скрытной Пелагеи

Два брака и развода звезды
Шоу-бизнес

"В сумасшедшем доме": Сплющенная Бородина загремела в больницу из-за серьезных проблем с головой

Появились подробности
Шоу-бизнес

"Очень болеет": подруга о состоянии похоронившей Тихановича певицы Поплавской

Господи, спаси!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Здоровье

В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения

Спорт

Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР

Регионы

В Кемерове загорелся перевозивший пассажиров автобус
Двое жителей Серпухова похитили из машины имущество почти на 300 тысяч рублей
В Подмосковье мигранты насмерть забили заступившегося за девушку мужчину
Висевшую на волоске жизнь олененка Герды спасли ветеринары Московской области
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+