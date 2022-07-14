Никому не нужна: Открестившаяся от России Ротару оказалась на обочине жизни

Артистка разъезжала по гастролям, собирала концерты, выступала на главных мероприятиях и даже жила в нашей стране. И каково же было удивление публики, когда София Ротару раскритиковала спецоперацию в Незалежной и открестилась от кормившей ее России.
С тех пор жители нашей страны ополчились на артистку, да и украинцам она оказалась не очень-то нужна. Вместо ожидаемого приема с распростертыми объятиями ее освистали – из-за недостаточно активного протеста. Поддержка Незалежной стоила ей потерей широкой аудиторией, а еще беззаботной, как прежде, жизни в России, которая стала для нее домом. Кажется, что исполнительница хита "Хуторянка" оказалась на обочине жизни!
Теперь София Ротару никому не нужна: ни россиянам, ни украинцам. Более того, от нее стали отворачиваться и некогда близкие люди. К примеру, в комментарии ее бывшего директора Ольги Коняхиной по поводу сложившейся вокруг звезды ситуации явно читается: так ей и надо. Экс-помощница заявила, что от нее ждать поддержки певицы явно не стоит.
"Эффект бумеранга никто не отменял", — заявила Ольга Коняхина.
Хотя реакция бывшего директора вполне объяснима. С подачи певицы она была осуждена за мошенничество, причем Софию Ротару даже не остановил тот факт, что они были не просто коллегами, а настоящими подругами.