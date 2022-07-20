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Шоу-бизнес
"Предатель родины": отказавшуюся от России Пугачеву заклеймили позором

"Предатель родины": отказавшуюся от России Пугачеву заклеймили позором

В Сети появились слухи, будто бы Алла Пугачева, укатившая за бугор вместе с семьей сразу после начала спецоперации, заявила, что готова жить где угодно, только не в России.
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Естественно, такие слова Примадонны российской эстрады многих задели за живое. Тут же появились призывы запретить артистке какую-либо творческую деятельность на территории страны.

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Алла Борисовна Пугачева певица

В беседе с "Дни.ру" молодой политик Владислав Тюльпанов рассказал, что думает по этому поводу. Он отметил, что Алла Пугачева – легенда нашей эстрады и ранее не была замечена в негативе по отношению к спецоперации. "Не было антипатриотичных высказываний и действий, запретить выступать не за что. По некоторым данным, она уже находится в России, и такому человеку, как она, нужно дать полную свободу творчества, так как никаких заявлений от нее не было", – заявил собеседник издания.

Правда, собеседник "Дни.ру" отметил, что для начала все-таки стоит проверить, действительно ли Алла Пугачева отказалась от России.

"Если она говорила такие вещи, то, конечно, несмотря на статус и величину для всей нашей страны, следует применить самое суровое наказание и запретить все выступления на территории России", – заклеймил позором Владислав Тюльпанов. – "Но повторюсь: только если эта информация подтвердится".

Фото: из личного архива Владислава Тюльпанова

А вот к Максиму Галкину перспективный политик не питает сочувствия. "Конечно, муж ее – предатель родины. Я считаю, что нужно арестовать его имущество за предательство родины. Оно в России находится, ты предатель, и имущество нужно арестовывать и забирать в пользу государства, благотворительных фондов, на благо детям, потому что никто терпеть такие высказывания не будет", – считает Тюльпанов.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 июля 2022, 02:17 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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