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Шоу-бизнес
Вычеркнул ее из жизни ради Пугачевой: куда пропала первая жена Киркорова

Вычеркнул ее из жизни ради Пугачевой: куда пропала первая жена Киркорова

Мало кто помнит, что до встречи с Примадонной артист проводил время с другой эффектной спутницей.
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Уже много лет личная жизнь Филиппа Киркорова неразрывно связана с громким именем Аллы Пугачевой. Артистка стала его первой и пока единственной законной супругой, но до встречи с ней в жизни Киркорова была и другая яркая спутница. Более того, когда-то девушку даже называли его гражданской женой.

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Филипп Бедросович встретил будущую музу, когда ей было 17 лет. В конце 80-х длинноногая красавица Мария Шатланова победила в конкурсе красоты "Мисс Подмосковье" и получила приглашение стать частью танцевального ансамбля. На одном из выступлений ее и заметил молодой исполнитель. Киркоров только начинал покорять отечественную сцену и предложил яркой девушке работать вместе. Шатланова не смогла отказаться от такого заманчивого предложения.

Пышноволосая Мария стала для певца музой. Девушка работала на подтанцовке, снималась в клипах артиста и всюду его сопровождала. Многие зрители восхищались эффектной красавицей в видеоклипах на песни "Атлантида" и "Ты, ты, ты", но могли только гадать, связывает ли Киркорова и бэк-вокалистку нечто большее. Между тем в узких кругах Шатланову знали как гражданскую супругу певца.

Яркий тандем просуществовал около 10 лет, а после Мария неожиданно исчезла из поля зрения поклонников творчества артиста. Пути Киркорова и Шатлановой разошлись, когда у певца закрутился роман с Аллой Пугачевой. Ни для кого не секрет, что ревнивая звезда всегда ловко избавлялась от соперниц. То же самое произошло и с эффектной бэк-вокалисткой.

По словам Шатлановой, поп-дива сделала все, чтобы развести их с Киркоровым по сторонам. Вскоре артист вычеркнул ее из жизни и пустился в любовные приключения с Примадонной. Девушка осталась без работы и тяжело переживала расставание с исполнителем. К счастью, со временем ей удалось найти новое призвание.

Сейчас бывшей спутнице Филиппа Киркорова 52 года. На сцену Мария Шатланова так и не вернулась, но ее жизнь сложилась удачно. Женщина встретила надежного мужчину и вышла замуж, воспитала замечательную дочку, добилась успеха в профессии. Шатланова работает тренером по йоге и организовывает йога-туры. О встрече с поп-королем Мария не жалеет. Она по-прежнему тепло относится к артисту и говорит, что он стал звездой только благодаря самому себе.

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Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 июля 2022, 13:58 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник
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