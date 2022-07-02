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Шоу-бизнес
"В Москве": давшая Галкину от ворот поворот Пугачева вернулась в Россию

"В Москве": давшая Галкину от ворот поворот Пугачева вернулась в Россию

Весной Алла Пугачева заявила, что отправилась на Святую землю только для отдыха и лечения.
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Позднее артистка пообещала, что вернется в Россию к сентябрю – все-таки Гарри и Лизе нужно идти в школу. Весной дети заканчивали обучение в онлайн-формате, но, вероятно, певицу такой расклад вещей не устраивал.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Алла Пугачева сдержала обещание – действительно приехала обратно, причем даже на несколько месяцев раньше. Об этом заявил Журналист Антон Беккужев, отметив, что, скорее всего, Примадонна вернулась ненадолго – возможно, чтобы успеть сделать какие-то дела. Также он уверен, что артистка приехала без Максима Галкина, который прекрасно себя чувствует в Израиле.

"Мало того, мои знакомые говорили, что на днях видели Пугачеву в Москве", – отметил Беккужев.

Впрочем, скорее всего, даже если Алла Борисовна и была в России, то уже улетела в Латвию. Накануне по Сети разлетелось видео, на котором Примадонна разгуливает по пляжу в Юрмале вместе с детьми и няней. Впрочем, возможно, это была не она, а какая-то уж больно похожая на нее женщина.

Несмотря на то что личность не была установлена, пошли слухи, будто бы Пугачева дала Галкину от ворот поворот, взяла детей и убежала из Израиля. Блогер Лена Миро заявила, что артистке уже начали подыскивать мужа – говорят, на место юмориста метит золотой голос России Басков.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2022, 15:55 Источник: Blitz Center ✓ Надежный источник
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