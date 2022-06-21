"Что-то страшное, большое и мертвое": Дочь похоронила 58-летнего Машкова

Отношения Владимира Машкова с собственной дочерью в последнее время очень натянутые.

Дочь именитого актера и режиссера уже достаточно долго живет на две страны: в США ее ждут супруг и дети, а в России – родственники. Правда, сейчас Мария Машкова, судя по всему, поставила крест на родине. После начала спецоперации актриса стала нелестно высказываться в адрес страны, а также отказала Владимиру Машкову в просьбе вернуться домой и извиниться перед соотечественниками за критику.

Ситуация в Незалежной и позиция звезды "Не родись красивой" по этому поводу стала причиной раскола в ее семье. Мария отдалилась от родственников, которые не одобряют ее мнение насчет спецоперации. Самые близкие для нее люди – бабушка и папа. Так вот, с первой она хотя бы созванивается. Но в последнее время, призналась актриса, все реже, а разговоры не похожи на те, что были раньше.

"Между нами будто висит что-то страшное, большое и мертвое..." — описала ситуацию 27-летняя дочь Владимира Машкова.

А с отцом дела обстоят намного сложнее. Можно сказать, что молодая артистка похоронила для себя родственника, ведь, актер не звонит ей уже три месяца, а она сама, видимо, не желает налаживать с ним контакт. Более того, каждый разговор с ним приносит ей боль, а светлые чувства постепенно исчезают.

"Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность", – откровенно призналась дочь Владимира Машкова.