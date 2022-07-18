"Какая тварь!": больная Бородина взбесила разъяренный народ

Ксения Бородина решила предать огласке возмутительный факт, о котором невозможно молчать.

Ведущая скандального российского телешоу "Дом-2" Ксения Бородина всегда трепетно относилась к теме воспитания детей. Она старается внушить своим дочерям основы правильной семейной жизни, уча их на своих ошибках, ведь самой ведущей в любви не очень везет.



На днях в Сочи произошло вопиющее преступление с надругательством над ребенком, о чем Ксения Бородина просто не смогла промолчать. Педофил растлил трехлетнюю девочку прямо в детском уголке пиццерии. Видео с педофилом распространили по всем соцсетям и местным пабликам. Преступение возмутило Ксению Бородину, о чем она написала в своем телеграм-канале.

"Какая тварь!!!!!!!!!! Его поймали ????!!!! Очень надеюсь, пусть эта рожа будет везде. Я так поняла, это в Сочи", – написала Ксения Бородина.

Предав огласке такой возмутительный факт, Ксения Бородина спровоцировала еще больший гнев. Поклонники ведущей пришли в ярость от увиденного и согласились с тем, что преступник должен быть наказан.



Напомним, недавно звезда "Дома-2" Ксения Бородина отдыхала с детьми в Турции. Отдых оказался омрачен болезнью, которую обсуждали все СМИ. Ведущая страдала от головных болей неясного генеза, в итоге ей не помогли ни таблетки, ни массаж, ни остеопат. Ксении Бородиной пришлось делать МРТ.