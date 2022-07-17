"Пенсии лишить и отдать вдовам Донбасса": влипшую в уголовщину Пугачеву требуют наказать

Скандально известный блогер Лена Миро вновь решила пройтись по Максиму Галкину. По ее словам, супруг Примадонны старается монетизировать ситуацию, которая сложилась. Так, из-за скандала, в который он угодил, народ табунами идет на его концерты – залы битком.
При этом, по мнению Миро, шумиха вокруг юмориста когда-нибудь уляжется, тогда ему придется возвращаться на Родину. Вот только там уже его никто не ждет. "Люди быстро забудут, что вообще есть такой артист", – заявляет блогер. Елена задалась вопросом, что же тогда будет делать все семейство Галкина? Ведь пенсия Пугачевой не превышает шестьдесят тысяч рублей, а супруги привыкли жить на широкую ногу. Так, за обучение детей они только платят три миллиона рублей.
Подписчики принялись активно обсуждать пост блогера. По мнению некоторых, наказывать надо саму Аллу Пугачеву. Так, один из пользователей Сети заявил, что Примадонну необходимо лишить государственных выплат. "Пенсии Аллу лишить и отдать вдовам Донбасса", – написали в комментариях.
Напомним, Алла Пугачева вместе с мужем сбежала из России зимой этого года. Оказавшись в Израиле, супруг Примадонны начал поливать грязью Родину, из-за чего нажил себе множество врагов. По слухам, на него даже завели уголовное дело из-за высказываний о спецоперации. А поскольку муж и жена – одна сатана, в уголовщину влипла и Алла Борисовна. Как минимум, ей придется разгребать последствия всего происходящего с ее избранником.