После начала специальной военной операции на Украине народная артистка СССР Алла Пугачева спешно покинула родину. Певица уехала из России сначала в Израиль, а потом перебралась в Латвию. Сама она отказалась связывать свой отъезд с политической позицией, сославшись на отдых и лечение. Так или иначе, скандальное поведение ее супруга, популярного юмориста Максима Галкина заставило публику думать, что звездная чета все-таки эмигрировала.
Пародист и сейчас позволяет себе нелицеприятные высказывания в адрес политического руководства и Армии России. Злые языки поговаривают, что артист уже похоронил свою карьеру на родине. Впрочем, Алла Пугачева тоже умирает как звезда отечественной эстрады. Многие фанаты примадонны считают молчание согласием с позицией Максима Галкина и заочно записывают ее в предатели.
Меж тем, физическое здоровье 73-летней звезды тоже оставляет желать лучшего. Сегодня певица выглядит неважно. Жизнь народной артистки пытается спасти пластический хирург Мадина Байрамукова. Она настаивает: Алле Пугачевой необходима "срочная реанимация кожи".
По словам эксперта, большинство звезд доверяют свое лицо какому-то одному косметологу, который из года в года может контролировать состояние кожи и корректировать лечение. Однако примадонна после отъезда из России лишилась такой возможности.
Алла Пугачева недавно посетила концерт в Латвии. Гости были ошарашены – у певицы на лице проступили морщины. Как объяснила специалист, у звезды могут быть проблемы с эластичностью кожи.