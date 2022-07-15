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Шоу-бизнес
"Срочная реанимация": умирающую за бугром Пугачеву спасает хирург

"Срочная реанимация": умирающую за бугром Пугачеву спасает хирург

Бегство из России серьезно отразилось на здоровье Аллы Пугачевой.
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После начала специальной военной операции на Украине народная артистка СССР Алла Пугачева спешно покинула родину. Певица уехала из России сначала в Израиль, а потом перебралась в Латвию. Сама она отказалась связывать свой отъезд с политической позицией, сославшись на отдых и лечение. Так или иначе, скандальное поведение ее супруга, популярного юмориста Максима Галкина заставило публику думать, что звездная чета все-таки эмигрировала.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Пародист и сейчас позволяет себе нелицеприятные высказывания в адрес политического руководства и Армии России. Злые языки поговаривают, что артист уже похоронил свою карьеру на родине. Впрочем, Алла Пугачева тоже умирает как звезда отечественной эстрады. Многие фанаты примадонны считают молчание согласием с позицией Максима Галкина и заочно записывают ее в предатели.

Меж тем, физическое здоровье 73-летней звезды тоже оставляет желать лучшего. Сегодня певица выглядит неважно. Жизнь народной артистки пытается спасти пластический хирург Мадина Байрамукова. Она настаивает: Алле Пугачевой необходима "срочная реанимация кожи".

По словам эксперта, большинство звезд доверяют свое лицо какому-то одному косметологу, который из года в года может контролировать состояние кожи и корректировать лечение. Однако примадонна после отъезда из России лишилась такой возможности.

Алла Пугачева недавно посетила концерт в Латвии. Гости были ошарашены – у певицы на лице проступили морщины. Как объяснила специалист, у звезды могут быть проблемы с эластичностью кожи.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2022, 16:00 Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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