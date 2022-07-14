Ей нужна помощь: отец Киркорова сдал болеющую Пугачеву с потрохами

Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри покинула Россию четыре месяца назад и осела в Израиле. Сначала сообщалось, что певице нужна помощь медиков, якобы за границей она от чего-то лечится. Потом лечение переросло в отпуск, а потом постепенно стало напоминать эмиграцию.
Все это сопровождалось громкими заявлениями со стороны Максима Галкина о России и спецоперации на Украине, что напоминало сжигание всяких мостов, ведь после таких слов многие поклонники отвернулись от него. Фанаты удивлялись, зачем Галкин ставит крест на своей карьере в России? Но потом стало ясно, что в Израиле ему больше нравится работать. Ведь сейчас Галкин уже активно гастролирует за рубежом.
Пока фанаты гадают, вернется ли Пугачева в Россию, и что ей мешает это сделать, отец Филиппа Киркорова раскрыл истинное положение дел.
По словам Бедроса, Пугачева поехала лечить туда болезнь, о которой "не хочет что-то открывать". Бывший свекор назвал это личным делом и заявил, что в такой скрытности нет ничего удивительного и страшного.
"Она сказала: "Мы имеем право уехать в другую страну и лечиться там. Но это не значит, что я изменила родине", – заявил отец Киркорова.