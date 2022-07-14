"В сумасшедшем доме": Сплющенная Бородина загремела в больницу из-за серьезных проблем с головой

Звезда "Дома-2" вместе с детьми отправилась в Турцию, арендовав дом в Бодруме. Все это время теледива наслаждалась отпуском: гуляла, плавала, вкусно ела, бездельничала... Однако отдых Ксении Бородиной омрачили серьезные проблемы со здоровьем.
Знаменитая телеведущая пожаловалась поклонникам на то, что внезапно стала испытывать головные боли – настолько жуткие, что не помогали даже обычные лекарства. Какие только медикаменты не перепробовала артистка! Все бестолку. Звезда обращалась за советом к подписчикам, некоторые отправляли ее к остеопату. В итоге дива обратилась к массажисту.
Ксения Бородина прошла один курс. Очевидно, что своими сильными руками специалист изрядно сплющил звездную клиентку, однако и это не помогло. Тогда артистка пошла на крайние меры: она загремела в одну из местных больниц, чтобы пройти МРТ.
"Ненавижу делать МРТ, эти звуки, как в сумасшедшем доме лежишь..." – призналась в своем микроблоге звезда "Дома-2".
Кстати, ведущей пришлось хорошенько раскошелиться. Если переводить на российские деньги, то процедура обошлась ей в 50 тысяч рублей. Правда, результата придется подождать – готов он будет только в понедельник. А пока врачи выписали артистке новые лекарства. Может быть, они спасут Ксению Бородину от серьезных проблем с головой, которые омрачают ее отпуск.