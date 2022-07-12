Пусть дочка полюбуется: откровенные лесбийский игры возбудили вернувшегося на родину Серебрякова

В летнем кинотеатре Summer Cinema by KION состоялась премьера эротического триллера Игоря Волошина "Одержимая". Среди многочисленных гостей был замечен и актер Алексей Серебряков с приемной дочерью Дашей от первого брака своей жены Марии. Его появление было для всех неожиданным.



В центре сюжета, судмедэксперт Лиза (Лукерья Ильяшенко). Она ведет крайне свободный образ жизни и довольно часто вступает в случайные связи с женщинами на одну ночь. Но однажды на секционном столе перед героиней оказывается тело девушки, с которой Лиза накануне провела ночь. Их ласки показаны крупным планом и поражают натуралистичностью!

Картина подобной откровенности, вероятно, последняя в российском прокате. Ведь Госдума все ужесточает ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. И скоро в нашей православной богохранимой стране даже говорить нельзя будет про однополый секс.

Видимо, поэтому долгое время живший в Канаде актер Алексей Серебряков и не мог пропустить этой громкой премьеры. Ведь однополые браки являются законным в стране клинового листа с момента принятия 20 июля 2005 года закона о гражданском браке.

Актер уверял, что его отъезд за границу произошел из-за неблагоприятной социальной обстановки, которая было связанна с ростом агрессии и нетерпимости в стране, а также несоблюдением властями гражданских прав и свобод населения. "Я перевез свою семью в Канаду с той целью, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой стране, с другой идеологией. Я хочу, чтобы мои дети понимали, что могут цениться знания, трудолюбие, что необязательно толкаться локтями, хамить, быть агрессивными и бояться людей. К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и ни изолировал, от хамства и агрессии не защитишь. Это в воздухе. Хам победил”, – говорил он.

Но, видимо, теперь в России таких проблем нет – хамство и агрессия в прошлом. По словам актера, он вернулся на родину навсегда, подчеркнув, что-де никогда и не уезжал со своей исторической родины, а просто вывез детей за границу, чтобы те получили образование. Вот и привел дочку образовываться на лесбийскую ленту.