"Сын": Серебряков сошелся с отчаявшейся Ардовой ради важной цели

Алексей Серебряков и Анна Ардова снимаются в новой многосерийной ленте "Сын". Режиссером драматической картины с элементами криминала выступает Николай Хомерики.
Сериал "Сын" создается в жанре роуд-муви. Сюжет картины рассказывает о медике из Москвы Лике Булатовой, роль которой досталась Анне Ардовой. Сына героини, молодого ветеринарного врача Василия Булатова, похищают террористы из гостиницы в Греции. Наследник женщины, в исполнении Глеба Калюжного, оказываются в плену, в Сирии.
Булатова просит российских властей посодействовать в спасении ее ребенка. Однако, правительство не спешит помогать героине. В верхах уверены, что Василий добровольно присоединился к террористам.
Отчаявшаяся Лика Булатова обращается к отцу своего сына, Павлу. Бывшего любовника женщина не видела много лет. Павел готов отправиться на поиски сына, с которым никогда не встречался. Роль папы Василия Булатова сыграл Алексей Серебряков. Вместе Лика и Павел едут на Ближний Восток. Их объединяет общая цель – вытащить ребенка из лап душегубов.
Премьера сериала "Сын" предположительно состоится в 2022 году. Сначала картину покажет онлайн-кинотеатр KION, затем телеканал НТВ.