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Сериалы
"Сын": Серебряков сошелся с отчаявшейся Ардовой ради важной цели

"Сын": Серебряков сошелся с отчаявшейся Ардовой ради важной цели

Начались съемки нового проекта с участием звезд.
прочитано 94 раза

Алексей Серебряков и Анна Ардова снимаются в новой многосерийной ленте "Сын". Режиссером драматической картины с элементами криминала выступает Николай Хомерики.

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Сериал "Сын" создается в жанре роуд-муви. Сюжет картины рассказывает о медике из Москвы Лике Булатовой, роль которой досталась Анне Ардовой. Сына героини, молодого ветеринарного врача Василия Булатова, похищают террористы из гостиницы в Греции. Наследник женщины, в исполнении Глеба Калюжного, оказываются в плену, в Сирии.

Булатова просит российских властей посодействовать в спасении ее ребенка. Однако, правительство не спешит помогать героине. В верхах уверены, что Василий добровольно присоединился к террористам.

Фото: Пресс-служба

Отчаявшаяся Лика Булатова обращается к отцу своего сына, Павлу. Бывшего любовника женщина не видела много лет. Павел готов отправиться на поиски сына, с которым никогда не встречался. Роль папы Василия Булатова сыграл Алексей Серебряков. Вместе Лика и Павел едут на Ближний Восток. Их объединяет общая цель – вытащить ребенка из лап душегубов.

Премьера сериала "Сын" предположительно состоится в 2022 году. Сначала картину покажет онлайн-кинотеатр KION, затем телеканал НТВ.

Фото: Пресс-служба

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Фото: Пресс-служба
Автор: 17 декабря 2021, 18:14
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комментарии

Ответить:

Гость926848
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жаль что этого козла облезлого на эту роль взяли,теперь смотреть не буду.
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