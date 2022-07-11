"Драться и обижать друг друга": Хилькевич заикнулась о проблемах в семье

Анна Хилькевич призналась, что семейную идиллию порой нарушают конфликты.

Анна Хилькевич – счастливая мать двух дочерей. Однако в отношениях между сестрами, как оказалось, не все бывает гладко. Звезда сериала "Универ" призналась, что ее наследницы часто ссорятся из-за необходимости все делить. Так, порой выяснять отношения приходится даже из-за родителей. Поскольку девочки еще не научились разбираться мирным путем, родителям приходится пресекать их конфликты.

"Драться и обижать друг друга у нас нельзя", – заикнулась актриса о проблемах в семье. Они с мужем пытаются научить дочерей, что решать конфликты нужно через любовь. При этом женщина отметила, что ни она, ни ее супруг не объяснили девочкам, что это значит, поэтому каждый понял по-своему. Однако Анна добавила, что наблюдать за этим умилительно. Так, звезда выложила в микроблог видео, на котором Арианна и Мария целуют друг друга, пытаясь урегулировать конфликт.

Кстати, ранее актриса говорила, что воспитывать детей становится труднее, так как сестры начинают проявлять непростые характеры. Женщина признается, что труднее всего бывает со старшей дочерью, поскольку она обладает волевым нравом.

Напомним, Анна Хилькевич давно уже счастлива в браке с Артуром Мартиросяном. Будущие супруги познакомились случайно – в очереди. Через несколько лет отношений Анна и Артур приняли решение пожениться.