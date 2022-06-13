Хилькевич прикована к постели после тяжелого отравления

С Анной Хилькевич приключилась неприятная ситуация. Актриса слегла с тяжелым отравлением.

Анна Хилькевич недавно отпраздновала с семьей день рождения свекрови. Праздник для Анны обернулся тяжелым отравлением.

Актриса сообщила, что ее всю ночь "выворачивало наизнанку". "До сих пор продолжается. Все болит! Я лежу в кровати. Очень плохо", – цитирует звезду российская пресса. В социальных сетях поклонники выразили обеспокоенность в связи со случившемся.

Звезда полагает, что причина ее болезни кроется не только в бациллах, но и в психосоматике. На предыдущей неделе Хилькевич была в разладе сама с собой, это усугубило ее физическое состояние.

Стоит отметить, что актриса старается не есть мясо. При этом, если никакой другой еды нет, она возьмет то, что есть.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что из-за подскочившей ставки этой зимой Хилькевич резко потеряла в доходах. Теперь актриса не может позволить себе оформить ипотеку. Артистка зарабатывает, но, очевидно, недостаточно для того, чтобы заиметь собственную крышу над головой. По этой причине пока Анна вместе с близкими живет в арендованном доме.