"Немыслимо": ставший отцом Маликов предъявил публике новорожденное чудо

У российского певца Дмитрия Маликова двое детей. Первая старшая дочь Стеша, которой сейчас 21 год и младший четырехлетний сын Марк, который появился на свет в январе 2018 года в клинике репродуктивного здоровья в Санкт-Петербурге. Второй ребенок родился, когда Маликову было 48 лет, а его супруге Елене 54.
На днях Дмитрий Маликов обрадовал поклонников своим очередным детищем. В своем телеграм-канале артист записал голосовое сообщение, в котором буквально кричит на весь свет от своей радости.
"Здравствуй, это я, люблю тебя немыслимо! – запел артист. – Здравствуйте, друзья, у меня сегодня радость – вышел новый альбом. Вернее, не совсем новый – это синглы последних лет плюс несколько новых песен. Особенно я делаю ставку на первую вещь, которая называется "Мы еще встретимся", там такие слова", – анонсировал Маликов.
Поклонники с восторгом восприняли новость. Они горячо поздравили Дмитрия Маликова с радостным событием и пожелали ему дальнейших творческих успехов.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что супруга Дмитрия Маликова шокировала изменившейся внешностью. Она предстала на юбилее Филиппа Киркорова с перетянутым лицом и узкими глазами.