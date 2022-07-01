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Шоу-бизнес
Врач предупредил Пугачеву о смертельной опасности: На жаре может обостриться

Врач предупредил Пугачеву о смертельной опасности: На жаре может обостриться

Алла Пугачева не жалеет себя, оставаясь жить в знойном Израиле вместе со скандальным мужем.
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Слишком жаркий климат Израиля может спровоцировать осложнения давней болезни, которая была диагностирована у Аллы Пугачевой много лет назад. У 73-летней Примадонны давно развивается подагра, и в худшем случае она рискует повторить судьбу Юлии Началовой.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Врач-ревматолог Павел Евдокименко рассказал, как жара влияет на состояние больных подагрой. Как выяснилось, Пугачевой следует не только избегать агрессивного солнца, но и питаться по особой схеме.

"Климат может повлиять не очень хорошо, но важнее питание, качество воды, отсутствие алкоголя. Люди много пьют лекарств от давления, в количествах безумных. Некоторые могут провоцировать подагру", – рассказал медик.

Напомним, уже четыре месяца Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми находится в Израиле. Семья спешно покинула Россию почти сразу после начала спецоперации на Украине.

Шоумен осудил действия российских властей, после чего автоматически попал в немилость у российских поклонников. Галкина осудили за антироссийскую полемику и даже пригрозили уголовным делом за распространение фейков о действиях ВС РФ. Сколько семейство будет находиться в солнечном государстве, не известно. Однако в сентябре у детей Пугачевой начнется учебный год, так что дело близится к развязке.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 1 июля 2022, 17:20 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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