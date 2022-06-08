"События чудовищные": пропавшую Боярскую наконец обнаружили

Артистка перестала появляться в социальных сетях, и о ее жизни поклонникам остается только догадываться. Наконец супруга Максима Матвеева была обнаружена – она вышла на связь с обращением к подписчикам своего телеграм-канала.
Елизавета Боярская написала, что жизнь идет, да такая безжалостная, что она не стремится делиться подробностями своего существования, так как не думает, что сейчас это нужно. "Продолжают происходить события и хорошие, и чудовищные", – отметила актриса.
Однако артистка все же решила ненадолго появиться в публичном поле, чтобы пригласить петербуржцев на просмотр фильма, который сделали ее знакомые. В середине июня в театре "Англитер" пройдет показ просветительской картины "Живые Мемории" Ирины и Михаила Разумовскими.
По словам Елизаветы Боярской, такие фильмы просто необходимо смотреть, ведь они как глоток свежего воздуха. "Робкое обещание, что все может быть хорошо, что мы не безнадежны", – подытожила супруга Максима Матвеева.
Напомним, дочь Михаила Боярского счастлива в браке со звездой сериала "Триггер" вот уже 12 лет. Пара воспитывает двоих сыновей – 10-летнего Андрея и 4-летнего Григория.