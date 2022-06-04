"Лиза страдает": Боярская оставила мужа ради лучшей жизни

Дочка Михаила Боярского повидала в жизни многих мужчин и не раз меняла фаворитов. Волею судьбы ее выбор определился на коллеге. Максим Матвеев подарил звезде настоящее женское счастье. И все бы ничего, но Елизавета Боярская оказалась с небольшим подвохом. Наконец, ее скелеты в шкафу стали достоянием общественности.
В окружении кинодивы поговаривают: супруги спят отдельно, но виной этому не охлаждение чувств и даже не скандалы. "Лиза с пеленок и по сей день страдает так называемым "чувствительным сном", — объясняет "Экспресс газета". То есть разнообразные шумы ночью, включая храп и сопение партнера для артистки невыносимы.
Так что, если верить источникам, Елизавета Боярская оставила мужа почивать в одиночестве лишь ради лучшей жизни. Максим Матвеев стал жертвой обстоятельств. Здоровый сон благоприятно влияет и на физическое, и на моральное состояние. Расслабляясь вдали от мужа, актриса может поддерживать женскую привлекательность.
Затруднения со сном появились у брюнетки еще во младенчестве. Об этом сообщил друг семьи Сергей Мигицко. По его словам, маленькая Елизавета Боярская очень долго не могла заснуть из-за посторонних звуков. Родители ее убаюкивали и качали как положено, но результат оставлял желать лучшего.