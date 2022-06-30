Объявившая о беременности почерневшая Орбакайте оказалась в больнице

51-летняя Кристина Орбакайте умеет удивлять народ.

Накануне дочь Аллы Пугачевой доказала это в очередной раз, разместив в своем микроблоге неожиданный ролик из больницы. В медучреждении вдруг почерневшая Кристина Орбакайте оказалась на съемках нового сезона популярного сериала, чем очень заинтриговала народ.

Дело в том, что актерская жизнь Орбакайте оказалась вновь тесно связана с беременностью, о чем звезда и объявила своим подписчикам. Артистка рассказала, что она уже переходит от съемок третьего к четвертому сезону сериала "Тест на беременность". Судя по всему, именно для роли в этом фильме блондинка неожиданно превратилась в брюнетку.

В недавнем интервью дочь Примадонны рассказывала, что ее героиню Нину в новом сезоне ждут большие перемены. Женщине придется нелегко из-за проблем в личной жизни и в карьере. Предстоит ли Орбакайте самой играть беременную или придется иметь дело с беременными, пока неизвестно. В любом случае будет интересно. Поклонники Орбакайте уже с нетерпением ждут выхода новых серий.

Напомним, что певица уже имеет довольно богатый опыт в кино. Накануне она похвасталась тем, что только в этом году ей пришлось разбивать уже третью кинотарелку. А только недавно завершились съемки четвертой части фильма "Любовь-морковь", в котором Кристина Орбакайте вновь снималась с Гошей Куценко.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сын открестился от вечно шляющейся Кристины Орбакайте.