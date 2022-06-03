"Совершенно безумная дама": что известно о новой пассии безутешного вдовца Шаляпина

Любитель пожилых женщин Прохор Шаляпин устал жить в одиночестве.

Недавно молодой вдовец представил публике свою новую пассию – Ольгу Сан. Похоронивший в прошлом году жену Прохор Шаляпин признался, что покойная навсегда останется лучом в его сердце, но жизнь продолжается и просиживать ее в одиночестве невозможно. Ольга Сан чем-то напоминает исполнителю его скончавшуюся супругу и помогает безутешному вдовцу пережить боль утраты.

Как и следовало ожидать, личность новой возлюбленной Шаляпина вызвала повышенный интерес поклонников. Оказалось, что о таинственной Ольге Сан в Сети не так уж и много информации и даже год рождения женщины в разных источниках числится разным. Впрочем, даже внешне видно, что блондинка значительно моложе некоторых прошлых пассий Шаляпина. Известно, что Ольга была моделью, работала на телевидении, участвовала в конкурсах красоты и даже хотела стать ведущей знаменитой телестройки.

Чуть более подробно о новой возлюбленной Прохора Шаляпина в беседе с "ЭГ" рассказал певец Дмитрий Нестеров, которому довелось вести день рождения кота Ольги Сан. Эпатажная блондинка в феврале этого года закатила вечеринку в честь своего питомца породы мей-кун.

"Совершенно безумная дама," – признался Нестеров.

Когда мужчине предложили вести такое мероприятие, он подумал, что это шутка, но все оказалось всерьез. Было видно, что проблем с деньгами Ольга Сан не испытывает. Впрочем, по слухам, оплачивал все какой-то мужчина, имя которого просили не называть. Что касается Прохора Шаляпина, то с ним Ольгу Сан познакомил именно Дмитрий Нестеров уже после памятной кошачьей вечеринки.