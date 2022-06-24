"Трясло не по-детски": обложенный иконами Пьер Нарцисс горел в страшной агонии

Смерть известного отечественного исполнителя камерунского происхождения Пьера Нарцисса ошарашила его поклонников. Выпускник "Фабрики звезд" запомнился миллионам россиян благодаря зажигательному хиту "Шоколадный заяц". Мало кто знал, что артист в последнее время выступал, превозмогая боль. Он страдал от тяжелого заболевания и ушел молодым, в возрасте 45 лет.
По данным RT, Пьер Нарцисс увлекся музыкой еще в детские годы. Закончив в Камеруне школу, он перебрался в Россию, где и собрал группу. Он не столько выступал на эстрадной сцене, но и снимался в кино. Артиста не стало 21 июня. О последних минутах исполнителя рассказала его бывшая жена Валерия Калачева.
Пара хоть и была в разводе, но жила довольно дружно. По словам вдовы, певец даже купил себе жилье недалеко от семьи, чтобы постоянно навещать бывшую супругу и дочку. В последний момент именно они оказались рядом со звездой эстрады.
Последний короткий разговор пары состоялся перед тем, как врачи отвезли Пьера Нарцисса на гемодиализ. Валерия Калачева призналась, что после беседы по телефону решила отвезти бывшему мужу в больницу иконы и святую воду, обещала помолиться за него. Однако к моменту ее приезда артиста уже ввели в медикаментозный сон. После 22 часов певца не стало.
"Нас всех трясло не по-детски, от вопиющего горя и безнадежности", – отметила Валерия Калачева.
Она рассказала PROZVEZD, что Пьер Нарцисс ушел, окруженный молитвами близких людей. Все это время певец старался стойко держаться и излучать оптимизм, однако сильно страдал из-за проблем со здоровьем.
"Знаю, что он мучился. Мы не могли понять, что происходит с его организмом, что конкретно у него болит", – призналась вдова.
Бывшая супруга подчеркнула, что сейчас находится в окружении друзей Пьера Нарцисса. Вместе они решают, как проводить исполнителя в последний путь. К слову, прощание со звездой состоится в Москве, после чего его тело отправят на родину. Об этом сообщает телеканал "360".