Подхватил за границей: Вскрылись страшные подробности смерти инфицированного Пьера Нарцисса

22 июня стало известно о скоропостижной смерти певца Пьера Нарцисса. Продюсер раскрыл подробности.

Выпускник "Фабрики звезд – 2" Пьер Нарцисс мог привезти опасную болезнь из заграничного отпуска. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказал концертный директор и пиарщик исполнителя Сергей Дворцов, который ранее работал с ним.

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По его словам, за две недели до смерти Пьер Нарцисс жаловался ему на недомогание. Вполне возможно, что певец привез из-за границы какую-то инфекцию, которая и дала осложнения.

Как раз за две недели до смерти Дворцов видел Нарцисса на показе мод. Из-за обилия цветов в зале у Пьера Нарцисса случился приступ астмы.

"Он мне за кулисами сказал: "Я собираюсь улетать за границу". Я говорю, наверное в отпуск. На это он мне ничего не ответил. Собственно, прилетел он с отпуска так называемого с заграницы. Или с работы, командировки. Я полагаю, что он мог что-то подхватить, и на почве этого у него произошли осложнения на его состояние здоровья", – рассказал продюсер.



Дворцов созванивался с женой Пьера Нарцисса в день трагедии. Она рассказала ему, что Пьер не перенес операцию и умер прямо на хирургическом столе.

Ранее сообщалось, что у Пьера Нарцисса остановилось сердце во время операции на почке.