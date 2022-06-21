Наевшийся Виагры артист "Кривого зеркала" отчихвостил Галкина по самые помидоры: Друзей не выбирают

Многие россияне не поняли Максима Галкина и стали осуждать его за бегство в Израиль и непатриотичные заявления в адрес своей страны. Коллеги юмориста во мнениях разделились. Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов признался, что уважает мужа Примадонны как талантливого юмориста и не хочет его критиковать. Тем не менее, некоторые слова Галкина и реакция на них россиян его откровенно напугали.
В беседе с порталом BLITZ.center Морозов рассказал, что он несколько струсил из-за ситуации, образовавшейся вокруг Галкина, поэтому просто закрылся от нее. Мужчине не хотелось бы осуждать друга, хотя его собственная позиция абсолютно однозначна – он "патриот до мозга костей".
"Друзей не выбирают," – отчихвостил Морозов Галкина по самые помидоры, пытаясь при этом оставаться сдержанным.
Звезда "Кривого зеркала" добавила, что считает потерю такого артиста, как Галкин, настоящей трагедией для российского зрителя.
Очевидно, что Александру Морозову гораздо легче и приятнее говорить на юмористические темы, чем затрагивать подобные вопросы. Например, ранее он со смехом рассказывал, как на гастролях наелся виагры, увидев, что в местной аптеке на препарат, повышающий потенцию, проходит акция. Средство сработало только на следующее утро, а затем долго не отпускало мужчину, из-за чего ему пришлось испытать конфуз.