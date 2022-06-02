Снявшая трусы на съемках "Содержанок" Сутулова родила Стычкину шестого ребенка

В семье Сутуловой и Стычкина вновь пополнение. Мальчик родился в необычный день.

Российский актер Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз. Радостное событие произошло в звездной семье 1 июня, в день защиты детей. Его жена, актриса Ольга Сутулова, подарила ему сына. Об этом Стычкин сообщил в своем аккаунте в соцсети.



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Это шестой ребенок для 47-летнего Евгения Стычкина. У него уже есть дочь от однокурсницы Юлии Жемчуговой, а также трое детей от бывшей жены, пианистки Екатерины Сканави. С нынешней супругой Ольгой Сутуловой актер познакомился в 2007 году во время съемок картины "Контракт на любовь". Тогда он еще был женат, но развелся, как только понял, что все серьезно. Два года назад у пары появился первый сын, и вот накануне второй, сообщает телеканал "360".

Напомним, 41-летняя Ольга Сутулова снималась в популярном сериале "Содержанки". В одной из частей она играет интимную сцену с Владимиром Мишуковым. Герои страстно занимаются сексом. Эта сцена стала обсуждаемой среди поклонников. Многие были уверены, что Сутуловой платят за подобные сцены бешеные деньги.

Позже в одном из интервью Ольга Сутулова призналась, что за постельные сцены она и коллеги надбавок не получали. При этом им приходилось снимать все по-настоящему, так как режиссер Константин Богомолов все ставил натуралистично. Жена Стычкина призналась, что сцены секса приходилось снимать даже без трусов.