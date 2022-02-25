"Я родила сына": Оголившая сосок Шпица покормила малыша

Кинозвезда Екатерина Шпица в полной мере познала счастье материнства. Миниатюрная артистка гармонично разделила карьеру и личную жизнь, не оставив близких на втором плане. 36-летняя красотка ценит свою семью. В конце февраля и начале марта она отмечает с родными целый перечень праздников.
Один из них — день рождения ее сына Германа. В этом году мальчик отметил первый юбилей. О знаменательном событии Екатерина Шпица рассказала в инстаграм-аккаунте. "10 лет назад я родила сына", — напомнила фанатам о событии знаменитость.
По случаю торжества актриса разместила в блоге трогательный кадр, на котором она еще совсем молодая, а ее ребенок совсем крошечный. Фотограф снял, как Екатерина Шпица оголила сосок и покормила малыша.
"Всем матерям любви и сил! И как я хотела бы, чтоб миновало всех женщин Земли материнское горе! Сынок, я тебя люблю", — выразила накопленные чувства артистка.
Напомним, звезда развелась с первым супругом вскоре после того, как родила Германа. Пережить расставание ей помогал психолог. Второй брак кинодива заключила относительно недавно. В феврале 2021 года Екатерина Шпица сыграла свадьбу с бизнесменом Русланом Пановым. Пока в их отношениях все гладко, новый супруг нашел общий язык с пасынком.