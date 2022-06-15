Шок! Расплющенное лицо мертвой Фриске сунули в камеру

Время идет, а народ не забывает любимицу миллионов Жанну Фриске.

Артистка ушла из жизни уже как семь лет назад, однако ее имя до сих пор у всех на слуху: родители и супруг публично воюют из-за воспитания сына Платона, а поклонники и коллеги не перестают говорить о ее красоте и таланте, которых так не хватает этому миру. Ясно одно: и близкие, и фанаты скучают по Жанне Фриске.

В скором времени они смогут лицезреть покойную певицу. Дело в том, что знаменитый скульптор и народный художник России Салават Щербаков сейчас активно работает над созданием бюста артистки. Сейчас процесс находится на этапе сотворения глиняного слепка. С ним Щербаков успешно справился и решил показать свое творение широкой публике.

Как передает Пятый канал, скульптор попытался максимально точно воспроизвести не только черты лица Жанны Фриске, но и ее мимику. Для этого художнику пришлось тщательно рассмотреть сотни фотографий покойной артистки. К счастью, труды оказались не напрасны: хотя лицо пока и слегка расплющено, на нем отчетливо видны улыбка и взгляд, присущие живой певице. Собственно, глиняный слепок мертвой экс-солистки "Блестящих" Щербаков и сунул в видеокамеру, чтобы показать миру свою работу.

Кстати, по его словам, изучения снимков в процессе создания бюста оказалось недостаточно: важно было все прочувствовать.



"У нее очень выразительные глаза, в них искра. Где-то они сострадательные, а где-то — полные счастья и жизни. Это же не сыграешь", – признался автор будущего бронзового бюста Жанны Фриске.