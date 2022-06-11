"Генетические мутации": онколог поставил неутешительный диагноз семейству покойной Фриске

Врач объяснил, почему онкология не отпускает семью Жанны Фриске.

Рак не пощадила любимицу россиян Жанну Фриске. Несколько лет назад артистка скончалась. Недавно выяснилось, что от онкологии страдает родственница звезды. Как оказалось, двоюродная сестра Жанны уже несколько лет пытается побороть страшный недуг. Благодаря медикаментозному лечению удалось достичь ремиссии. Однако недавно выяснилось, что болезнь вернулась.

По словам родной сестры покойной Фриске, у Татьяны Гончаренко случился рецидив, причем недуг вернулся с новой силой. У женщины начались метастазы в позвоночнике и печени. "Девочка очень хочет жить", – говорит Наталья. Она заявила, что ее семья будет искать всевозможные способы помочь родственнице.

Неутешительный диагноз поставил онколог Дмитрий Олькин. Медик предполагает, что страшная болезнь может быть наследственной в семье Фриске. "Имеется расположенность", – заявил врач. При этом он отметил, что чаще от этого страдают именно женщины. "Возможно, у них в семье действительно имеются какие-то генетические мутации", – отметил Дмитрий. Так, онколог добавил, что болезнь может передаваться через поколение и чтобы удостовериться, необходимо прибегнуть к помощи генетиков.