Ввязавшейся в разборки Бородиной дали пощечину: Ее удел – платить за мужчин

Ксения Бородина вступила в словесную перепалку с Маем Абрикосовым. Острой на язык ведущей дали отпор.

Май Абрикосов, который входил в "золотой состав" телепроекта "Дом-2", нередко комментирует происходящее в отечественном шоу-бизнесе. Недавно он поглумился над нашумевшим разводом Ксении Бородиной.

Телеведущая не стала молчать и ответила на данный выпад. Она заявила, что Май копается в грязном белье от скуки и безысходности. Бородина считает Абрикосова несостоятельным человеком, который не преуспел ни в профессиональном плане, ни в финансовом.

Более того, экс-супруга Омарова поведала историю о том, как Май развлекался за ее счет. Абрикосова удивила подобная реакция на его слова. Звездный участник телестройки также объяснил высказывание ведущей.

Май сообщил, что Ксения однажды купила ему коктейль в клубе, поскольку он был в подавленном состоянии. Абрикосов гулял на дне рождения Ксении и мог поесть или немного выпить, не заплатив. Больше подобных случаев он не вспомнил.

Абрикосов сделал вывод о том, что Ксения приукрашивает истории для красного словца или просто с кем-то его перепутала. Кроме того, Май дал хлесткую пощечину ведущей колким высказыванием. "Если комментировать ее выпад с юмором, то, видимо, таков удел Ксении — платить за мужчин", — написал он в Сети.