Решившей судиться за барыши покойника Градского экс-жене дали зеленый свет: Шансы есть

Александр Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года, оставив после себя внушительное состояние.

С момента кончины музыканта прошло более полугода, а споры о его наследстве до сих пор не утихают. Сегодня стало известно о том, что свои права на долю в имуществе Александра Градского заявила его третья жена – Ольга Градская, с которой музыкант развелся еще в 2001 году после 20 лет брака.

После того, как выяснилось, что экс-жена претендует на часть имущества, нажитого во время ее брака с ныне покойным артистом, ситуацию прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин.

"Шансы есть, можно бороться и такой практики много," – заявил адвокат в комментарии Пятому каналу.

Таким образом юрист практически дал зеленый свет женщине, решившей судиться за барыши покойного, однако правозащитник пояснил, что тут есть определенные нюансы. Важным нюансом является срок исковой давности, который не должен быть нарушен.

Этот срок составляет три года, но он исчисляется не с развода, а с того момента, когда один из супругов узнал о нарушении своих прав. Если Градская докажет, что узнала о наличии совместно нажитого имущества лишь недавно, например, из СМИ, то у нее будут неплохие перспективы в суде.

Напомним, что развод супругов произошел по инициативе жены, которая встретила другого уже после того, как родила музыканту двоих детей. При этом у бывших вплоть до самой смерти Александра Градского сохранялись дружеские отношения.