"Все сделали за спиной": обиженная Летучая хлопнула дверью из-за немыслимой подлости

Стилист Александр Рогов не так давно заявил, что уходит на телеканал ТНТ. Пока эксперт моды "паковал вещи", продюсеры СТС готовили новое шоу, ведущей которого должна была стать Елена Летучая. Рабочее название программы – "Снимите это немедленно". Причем, это шоу хотели сделать не просто про переодевание, а сделать из него социальное. Например, ведущие могли давать героям правильные советы.
Такая концепция заинтересовала Летучую, поэтому она согласилась. В пару блондинке нашли соведущую. Началась совместная работа. Однако вскоре на СТС вернулся Рогов, и проект стали на ходу переделывать. Знаменитый стилист занял кресло ведущего. Более того, шоу стало называться "Рогов+". Этим плюсом и оказалась Елена, а ранее выбранную соведущую для бывшего "Ревизорро" и вовсе убрали.
В итоге получилось обычное шоу про переодевание. Летучая оказалась крайне недовольна тем, что шоу потерпело изменения. "У меня все сделали за спиной", – пожаловалась она журналистам. По словам телеведущей, с ней нововведения не обсуждали. Возмущенная подлостью Елена покинула проект, хлопнув дверью.
"После моего ухода продюсеры принесли мне свои извинения и все", – рассказала 43-летняя знаменитость журналистам, плохо скрывая обиду.
Елена Летучая решила разоблачить вернувшегося на СТС Александра Рогова. По ее словам, главной целью стилиста было возвращение старого формата, из которого он ушел ранее. "Он прекрасно знал, что происходит", – уверена блондинка.