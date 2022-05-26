Мечущаяся в дыму Орбакайте издала истошный крик: Сын устроил пожар

Мало кто поверит, что дочери вечно молодой Аллы Пугачевой стукнул 51 год. В столь важный праздник принято отдыхать и проводить время с близкими, однако Кристине Орбакайте было не до этого.
Дело в том, что день рождения артистка решила отметит на сцене. В "Крокус Сити Холл" собралась толпа фанатов, жаждущих в очередной раз посмотреть триумфальное выступление своего кумира. А оно, к слову, получилось именно таким. По крайне мере, об этом говорят кадры, которые удалось снять ее сыну Никите Преснякову – он любезно поделился ими с поклонниками своего знаменитой мамы.
На видео, опубликованном в микроблоге молодого артиста, Кристина Орбакайте запечатлена на сцене: она мечется в дыму, распространившемся из специальной техники, размахивает руками и исполняет необычную для ее репертуара песню. Дело в том, что зрители услышали настоящий рок, совершенно несвойственный дочери Аллы Пугачевой, поющей, как правило, достаточно нежные песни. Исполняя композицию, она истошно кричала, как подобает настоящим рокерам.
"Походу я даже маму вдохновил на рок музыку", – написал Никита Пресняков в своем микроблоге.
Опубликовав видео с концерта мамы, он буквально устроил пожар в комментариях, ведь народ стал не только осыпать артистку комплиментами, но и оставлять под роликом смайлики в виде пламени огня. "Очень круто! Мамусик зажигает", – принялись расхваливать Кристину Орбакайте фанаты.