Мария Миронова после удара ищет утешения в объятиях друга и любовника

Мария Миронова призналась, что последние два года были для нее очень сложными. Смерть матери, Екатерины Градовой, нанесла огромный удар по эмоциональному состоянию актрисы. Мария все еще не смирилась с потерей. "Я до сих пор не приняла факт маминого ухода", – горюет знаменитость в свежем интервью.
Поддерживает Марию Миронову молодой муж, актер Андрей Сорока. Супруг, отметила звезда, для нее не только любовник, но и верный друг. Знаменитость в трудные моменты всегда ищет утешения в объятиях избранника. Также артистка вынуждена держать себя в тонусе ради маленького сына Федора. Второго ребенка Миронова, напомним, родила в 2019 году.
От мрачных дум Марию Миронову спасает забота о родных. Окунаясь в домашние хлопоты, актриса забывает о потере, боль, терзающая ее сердце, утихает.
"Я несу ответственность за близких людей. Это всегда вытягивает", – отметила Мария.
Эмоциональные травмы Мария Миронова учится излечивать в позитиве. Актриса считает, что всегда есть люди, которым значительно хуже, поэтому зацикливаться на собственных проблемах не нужно.