Большое горе для кино: Лидия Федосеева умерла от ковида

Петр Фоменко, Сергей Бодров, Алексей Балабанов, Валентин Гафт, Олег Янковский – этих выдающихся актеров и режиссеров уже нет с нами. Но память о них жива в умах и сердцах. Каждому из них Виктор Сухоруков очень благодарен за участие в его судьбе, каждого вспомнил добрым словом во время творческого вечера.
Нет уже на земле и Лидии Федосеевой... "Она – однофамилица известной актрисы – много лет проработала ассистентом Станислава Говорухина на студии "Вертикаль", – говорит Сухоруков. – И именно она пригласила меня на пробы фильма "Не хлебом единым" (картина 2005 года по мотивам одноименного романа Владимира Дудинцева – Прим. ред.)".
На память о той роли Дроздова у Сухорукова сохранился автограф прославленного режиссера – "Другу, единомышленнику, артисту".
Станислав Говорухин ушел из жизни от рака в июне 2018 года. Лидия Федосеева пережила его на год – в 2021-м ее не стало. "Умерла вместе с сыном от ковида, этой проклятой напасти", – сообщил Сухоруков. Конечно, ее уход стал горем для всего отечественного кино.