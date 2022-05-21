"Классное платье": Променявший Королеву на мужика Тарзан вырядился в "бабские" тряпки

Стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию, на которой он запечатлен на фоне своих работ. Последнее время супруг певицы пробует себя в роли художника, особенно его увлекают портреты маслом.
Из-за своего увлечения он даже пропустил день рождения Филиппа Киркорова, променяв его на мужика... правда, нарисованного. По словам Наташи Королевой, Тарзан так увлекся портретом для дорого друга, что отказался даже выходить в свет, оставив в важный вечер супругу одну.
На новом снимке в личном блоге Сергей Глушко красуется на фоне портретов любимой жены и темнокожих детей в длинном черном одеянии. Наряд художника одновременно напоминает и платье, и монашескую рясу. Столь странный выбор одежды не остался незамеченным у поклонников, кто-то даже отметил, что у Тарзана "классное платье". Впрочем, большинство не стали акцентировать внимание на "бабских" тряпках, просто отдав должное мастерству мужа Наташи Королевой.
Кстати, артистка в интервью призналась, что во время работы над картиной Тарзан может сутками обходиться без еды и сна. Да, такой работоспособности можно только позавидовать!