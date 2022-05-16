"Меня несло": Практикующий гей-утехи Панин проболтался о пикантном предложении Михалкова

Алексей Панин вспомнил, как когда-то давно отказал Никите Михалкову, из-за чего его карьера пошла под откос.

Несмотря на роли в культовых фильмах, актер получил широкую известность не за свой талант, а за умение эпатировать публику. Чего только стоит его внезапная поддержка ЛГБТ-движения, а также публичное признание в бисексуальности и влечении не только к женщинам, но и к мужчинам. Так что, Алексей Панин не гнушается гей-утехами.

Сейчас звезда отечественного кино живет в Испании. Из-за своих негативных высказываний в адрес России, карьера на родине для него закрыта, а на чужбине он оказался невостребованным. Так что, сейчас у него образовалась куча свободного времени, чтобы проанализировать свою молодость и признать ошибки. А они были. Помнится, как актер сыграл одну из главных ролей в картине "Жмурки". Тогда он оказался на вершине популярности и мог бы забраться еще выше, но эту возможность он упустил.

Алексей Панин вспоминает, как получил от режиссера нашумевшего фильма Никиты Михалкова пикантное предложение – вступить в Союз кинематографистов. Ту же рекомендацию получил и его коллега по картине Дмитрий Дюжев, причем тот сразу стал собирать для этого необходимые бумаги. А вот Панин свой шанс проворонил: мол, тогда его голова была занята другими вещами.

"Он (Дмитрий Дюжев – Прим.ред.) дальше стал сниматься у Михалкова, они стали общаться. А у меня уже какой-то роман, какая-то гулянка. Я жил так, как меня несло", – проболтался о прошлом Алексей Панин.