Работа в России больше не светит: озабоченный Панин потерял баснословные заработки

Алексей Панин больше не может жить на широкую ногу, как это было раньше. В Испании артиста не зовут сниматься, а в России у Панина больше нет и без того редкой подработки.
Актер признался актер, так как его заработок стал значительно меньше. В годы наибольшей популярности артист зарабатывал несколько тысяч долларов в день. Теперь о тех суммах можно лишь вспоминать.
"В последние годы у меня не было в России столько работы, как на протяжении 15 лет. Но я все равно приезжал, все равно зарабатывал какие-то деньги, которых мне хватало на определенный период времени. Потом я возвращался в Испанию, жил. Снова уезжал в Россию — работал пару дней там, и мне этих денег хватало. Конечно, я не могу уже себе позволить в материальном плане то, что мог десять лет назад, но на жизнь нам хватало", — цитирует знаменитость светская пресса.
Стоит отметить, что едва ли теперь Панина будут ждать в России с распростертыми объятиями. Он слишком часто высказывался о родине и соотечественниках в резко негативном ключе.